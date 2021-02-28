العراق.. برهم صالح يطالب بالتظاهر السلمي بعد احتجاجات ذي قار

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إن هناك أهمية بالغة في حماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن.
وأضاف صالح في بيان نشره حساب الرئاسة العراقية الرسمي على موقع "تويتر": "نؤكد على ضرورة حفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام، ودعم الأجهزة الأمنية لحماية السلم المجتمعي، وأهمية اجراء الانتخابات المقبلة وفق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير".
والسبت، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، السبت، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وعين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم أمس رئيس مجلس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي.
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