"بيتكوين" تواصل سلسلة التراجع وتقترب من خسارة ربع قيمتها

انخفضت العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا "بيتكوين" اليوم /الأحد،/ لتواصل بذلك سلسلة الخسائر التي مُنيت بها على مدار الجلسات الماضية، حيث تكبدت خسائر خلال السبع جلسات الماضية تُقارب ربع قيمتها من أعلى إغلاق ،الذي بلغت فيه التعاملات مستوى 57 ألفًا و404 دولارات.
وتراجعت العملة المشفرة الأكثر شهرة عالميًا بنسبة 6.42% خلال تعاملات اليوم لتتداول عند مستوى 44 ألفًا و 395 دولارًا، فيما تكبدت خسائر خلال السبع جلسات الماضية تُقدر نسبتها بـ 22.35%.
وشهد الأسبوع تصحيحًا حادًا في سوق العملات الرقمية، حيث أدى ذلك إلى انخفاض بيتكوين إلى ما دون مستوى القيمة السوقية البالغ 1 تريليون دولار، لتبلغ حاليًا 826 مليار دولار، وحدثت عملية تصحيح لقيمة العملة بأكثر من 20%، حيث خسرت حوالي 15 ألف دولار من أعلي مستوى له على الإطلاق، قبل استمرار عملية التصحيح وانخفاضها مُجددا لتتداول دون 45 ألف دولار.
ورأى محللون أن هذا التصحيح الذي يتعرض له سوق العملات الرقمية ربما يكون صحيًا، حيث استمر السوق في اتجاهه الصعودي خلال الفترة الماضية دون التعرض لأي تصحيحات جادة تقريبًا، لذا فمن الطبيعي للغاية أن يتجه المستثمرون لجني الأرباح.
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