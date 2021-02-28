رغم العقوبات الأمريكية.. روسيا توافق على قرض بقيمة 1.2 مليار يورو لـ إيران

قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان إن الحكومة الروسية أصدرت ضمانًا لقرض بقيمة 1.2 مليار يورو ستستخدمه إيران لتمويل بناء محطة كهرباء كبرى جنوب البلاد.
وبسحب قناة "برس تي في" الإيرانية، قال أردكانيان يوم الأحد إن وزارته حصلت على ضمان القرض من موسكو في وقت سابق اليوم.
وقال إن إيران ستسرع الآن من الإجراءات البيروقراطية اللازمة لبدء المشروع في سيريك خارج الخليج على بحر عمان.
وأضاف:"من المتوقع أن تبدأ الأعمال التنفيذية للمشروع بمجرد أن تنتهي الإجراءات الإدارية (للقرض) من الجانب الإيراني".
تعاقدت موسكو مع شركة "باور ماشينز" الروسية لاستخدام الأموال الروسية لبناء محطة طاقة حرارية تبلغ 1.4 جيجاوات في سيريك. كما ستساهم الشركات المحلية في المشروع الذي سيستفيد أيضًا من حوالي 200 مليون يورو في التمويل الإيراني.
وقالت القناة إن المشروع يعتبر خطوة رئيسية نحو استقرار شبكة الكهرباء في المناطق المحرومة عادة في جنوب وجنوب شرق إيران، والتي تشهد اشتعال المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.
أبرمت إيران وروسيا اتفاقيات أولية بشأن محطة سيريك للطاقة في عام 2016 ، لكن تنفيذ المشروع توقف بشكل أساسي بسبب مسائل مالية وإدارية.
تسارعت المحادثات لبدء المشروع في عام 2018 في عهد أردكانيان وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية القاسية على البلاد.
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