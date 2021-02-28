إيران تعترف بالهجوم على السفينة الإسرائيلية

نشرت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، اعترافا بتورط طهران في الهجوم على سفينة شحن إسرائيلية في بحر عمان.

وقالت الصحيفة المتشددة التي يديرها حسين شريعتمداري ممثل خامنئي إن الهجوم على سفينة الشحن المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر التي ترفع علم باهاما، تم تنفيذه من جانب مليشيا موالية لإيران في المنطقة.

وأضافت أن إسرائيل أصبحت هدفا مشروعا للقوات الإيراني، وأن الهجوم على السفينة احترافي.

وأشارت إلى أن ستهداف السفينة التجارية التي تحمل اسم (إم في هيليوس راي) يأتي ردا على هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مواقع لمليشيات تدعمها إيران في سوريا.

وزعمت الصحيفة أن السفينة الإسرائيلية كانت تقوم بالتجسس سرا لدى إبحارها في مياه بحر عمان.

إلى ذلك، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم الأحد، إن الهجوم الصاروخي على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل الأسبوع الماضي كان بمثابة تذكير بأن إيران "تنشر الإرهاب وتقوم بأنشطة إرهابية ضد أهداف مدنية"، وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع بيني جانتس بإن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، قال كوخافي في حفل تعيير القيادة في وحدة المخابرات 8200:"تم تذكيرنا بأن إيران ليست مجرد تهديد نووي".

وأضاف:"إسرائيل تتعامل باستمرار مع تهديدات متعددة. كل جبهاتنا نشطة، وكل هذه الجبهات تتطلب معلومات استخباراتية محدثة في الوقت الحقيقي ضد صاروخ، وضد عمليات التسلل، وصد الهجمات الإليكترونية، وصد تهديدات السفن والتهديدات على الطائرات المقاتلة".

وتابع:"المخابرات متشابكة في كل هذه الجبهات ولا يمكننا الاستغناء عنها. هذا هو المكان المناسب للتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي يتصرف وسيعمل ضد جميع التهديدات في الدائرة الأقرب وفي الدائرة الأوسع. وكالعادة، ستفعل ذلك من خلال المعلومات الاستخباراتية عالية الجودة التي توفرها إدارة الاستخبارات".