الانتقام قادم.. إسرائيل تتوعد إيران واستنفار استخباراتي ضد طهران

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم الأحد، إن الهجوم الصاروخي على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل الأسبوع الماضي كان بمثابة تذكير بأن إيران "تنشر الإرهاب وتقوم بأنشطة إرهابية ضد أهداف مدنية"، وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع بيني جانتس بإن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، قال كوخافي في حفل تعيير القيادة في وحدة المخابرات 8200:"تم تذكيرنا بأن إيران ليست مجرد تهديد نووي".

وأضاف:"إسرائيل تتعامل باستمرار مع تهديدات متعددة. كل جبهاتنا نشطة، وكل هذه الجبهات تتطلب معلومات استخباراتية محدثة في الوقت الحقيقي ضد صاروخ، وضد عمليات التسلل، وصد الهجمات الإليكترونية، وصد تهديدات السفن والتهديدات على الطائرات المقاتلة".

وتابع:"المخابرات متشابكة في كل هذه الجبهات ولا يمكننا الاستغناء عنها. هذا هو المكان المناسب للتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي يتصرف وسيعمل ضد جميع التهديدات في الدائرة الأقرب وفي الدائرة الأوسع. وكالعادة، ستفعل ذلك من خلال المعلومات الاستخباراتية عالية الجودة التي توفرها إدارة الاستخبارات".

إلى ذلك، حصلت الوحدة 8200 خلال الحفل على جائزة الإنجازات المميزة، وقال كوخافي إنه نظرًا للنجاحات التي حققها جهاز 8200 ، "نستفيد جميعًا من الاستخبارات عالية الجودة، والتي يعتمد على طفرات غير مسبوقة".