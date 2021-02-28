الكويت.. وزير الدفاع يتلقى دعوة رسمية لزيارة أمريكا

تلقى وزير الدفاع الأمريكي، الشيخ حمد جابر العلي، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة، من جانبه نظيره الأمريكي لويد أوستن.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي نقلته صحيفة "الأنباء": إن "وزير الدفاع عبر عن شكره وتقديره لنظيره الأميركي على تهنئته التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها".
وأضاف البيان: "استذكر الشيخ حمد الجابر الدور الكبير والمحوري للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحرير الكويت والتضحيات التي قدمتها قواتها في عملية عاصفة الصحراء".
وأبدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تقديره لدور الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز التشاور والتنسيق مع حلفائها بالمنطقة في سبيل مواجهة مختلف التحديات والأزمات والتزامها المستمر بأمن واستقرار الكويت.
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