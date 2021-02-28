بريطانيا.. أكثر من 20 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد، إن أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة تلقوا حتى الآن جرعة لقاح فيروس كورونا.

وأضاف هانكوك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "إنجاز رائع للبلاد". "اللقاح هو طريقنا للخروج. عندما تتلقى المكالمة، احصل على اللقاح!".

وأطلقت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا، مما زاد من احتمالية رفع قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل.