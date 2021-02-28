أعلن كبير خراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، أنه يمكن تطعيم طلاب المراحل الابتدائية في الولايات المتحدة اعتبارا من العام القادم 2022.
وقال فاوتشي في تصريحات صحفية: " يمكن البدء بتطعيم طلاب المراحل الثانوية في البلاد اعتبارا من الخريف القادم".
كما شدد فاوتشي على القلق الذي يعتري مسؤولي الصحة العامة بشأن طفرات الفيروس، وضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن السلالة الجديدة السائدة في الولايات المتحدة هي السلالة القادمة من بريطانيا، وأن اللقاحات التي يجري توزيعها في الولايات المتحدة "يمكنها مقاومة هذه السلالة بعينها".
يذكر أن المنظمين الأمريكيين كانوا أعلنوا أن جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" توفر حماية قوية ضد كوفيد-19، وسط تحذير فاوتشي من الامتناع عن الحصول على لقاح "جونسون آند جونسون" للحصول على لقاحات "فايزر" و"موديرنا" الأكثر فعالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا في أمريكا.. فاوتشي يعلن موعد تلقيح الطلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.