دوت الخليج -

انطلاق حملة تغريدات لكسر الحصار الأمريكي على الشعب اليمني

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتنديد بالحصار الأمريكي على الشعب اليمني واستمرار أمريكا في احتجاز سفن المشتقات النفطية. انطلاق حملة تغريدات لكسر الحصار الأمريكي على الشعب اليمنيتنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتنديد بالحصار الأمريكي على الشعب اليمني واستمرار أمريكا في احتجاز سفن المشتقات النفطية. ودعا المنظمون إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات، للمساهمة في كسر الحصار الأمريكي على الشعب اليمني وفضح إجرام أمريكا ووجهها القبيح حتى الرفع الكامل لحصارها على اليمن وذلك على الهاشتاقين: #USADetainsOilShips3 #أمريكا_تحتجز_سفن_النفط3 رابط بنك التغريدات: http://bit.ly/oilships3

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : انطلاق حملة تغريدات لكسر الحصار الأمريكي على الشعب اليمني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.