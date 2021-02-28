غوتيريش: العالم يشهد أضخم أزمة تعليم في التاريخ

غوتيريش: العالم يشهد أضخم أزمة تعليم في التاريخحذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم من أن العالم يشهد أضخم أزمة تعليمية في التاريخ، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قوله على "تويتر" "39 مليار وجبة مدرسية لم تصل إلى الطلاب حول العالم منذ بدء جائحة كورونا ".

واضاف غوتيريش: "العالم يواجه أضخم أزمة جوع وأزمة تعليم في تاريخه".

واستطرد: "يجب مضاعفة جهود التمويل ووضع البرامج التي تساعدنا في التأكيد على أنه لن يكون هناك طفل متخلف عن الركب العالمي في هذا المجال".

وقال غوتيريش إن أطفال العالم خسروا نحو 40% من الوجبات المدرسية بسبب جائحة كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 113 مليون مصاب، بينهم أكثر من 2.5 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر 2020.

وتسبب جائحة كورونا في تعطيل الدراسة في غالبية الدول بصورة جزئية أو كلية، بينما تعطلت الكثير من الإمدادات الخاصة بطلاب المدارس خاصة الوجبات المدرسية.