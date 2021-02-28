بالصور.. آثار هجوم الحوثي داخل بيت في السعودية

كشفت صورٌ نشرتها وكالة الأنباء السعودية، ما لحق بمنزل في العاصمة الرياض، من أضرار، من جراء الشظايا التي انتشرت عند اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأظهرت الصورة ضررا بالغا في سقف البيت الذي تداعى من جراء الشظايا، بينما تناثرت أجزاء منه، وسط كومة من الغبار.

وبحسب "واس"، فإن ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت هذا الصاروخ الباليستي ليلة السبت، في عزم على استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وذكر المصدر أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة يندرج ضمن جرائم الحرب، بموجب القوانين الدولية.

وفي مساء السبت وصباح الأحد، تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان وخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة".

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.