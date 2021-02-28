تحرير أكثر من 300 تلميذة فى نيجيريا من أيدى قطاع الطرق

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة نيجيرية، إلى أن الفتيات فى طريقهن الآن إلى مدينة جوساو المركز الإدارى لولاية زامفارا، وذكرت أنها لا تملك أى معلومات حول هل تم تسديد فدية مالية لقاء التلميذات.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم اختطاف التلميذات من مدرسة داخلية عامة للبنات فى مدينة جانغيبى، وأكدت أن قوات الأمن الاتحادية والشرطة بحثت بنشاط عن التلميذات، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

فى الوقت نفسه، كانت سلطات الولاية تتفاوض مع القبائل المحلية للإفراج عن المخطوفات، ولم تعلن أية جهة عن تحملها مسؤولية خطف التلميذات.