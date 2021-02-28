رسالة من بايدن تشرح أسباب الضربة الجوية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس الأمريكى جو بايدن، برسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهى، برر فيها قراره قصف فصائل موالية لإيران فى شرق سوريا.





وقال بايدن فى رسالته إنه رد على الهجمات الصاروخية الأخيرة التى استهدفت مواقع أمريكية فى العراق، وذلك من دون إخطار الكونجرس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وجاءت الرسالة ردا على انتقادات ديمقراطيين فى الكونجرس بغرفتيه، لقرار بايدن استخدام القوة العسكرية بعد خمسة أسابيع فقط من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة الماضية، أنها استهدفت فى غارات جوية مواقع تابعة لكتائب "حزب الله" العراقية وكتائب "سيد الشهداء" فى مدينة البوكمال شرقى سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين بالعراق.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" فإن بايدن أكد فى الرسالة أنه اتخذ القرار "وفق ما ينص عليه قانون سلطات الحرب"، الذى لا يلزمه بإخطار الكونجرس.

وقال بايدن إنه أمر بالضربة العسكرية من أجل "الحماية والدفاع عن أفرادنا وشركائنا ضد هذه الهجمات، وهجمات مماثلة فى المستقبل"، وذلك "بموجب السلطات التى يمنحها له الدستور".

وأضاف الرئيس الأمريكى أن "هذه الميليشيات غير الحكومية، كانت متورطة فى الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة، وأفراد التحالف فى العراق"، من ضمنها الهجوم الصاروخى على قاعدة عسكرية أمريكية فى أربيل يوم 15 فبراير الجارى، والذى أسفر عن إصابة جندى أمريكى، وأربعة متعاقدين مدنيين توظفهم الولايات المتحدة، ومقتل متعاقد آخر.