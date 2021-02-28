الجيش الليبى يحرك قوة عسكرية لضبط الأمن بمدينة درنة

جدة - نرمين السيد - وأوضح قناة "العربية- الحدث"، أنه بتكليفٍ مباشر من القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية؛ توجهت قوة عسكرية كبيرة تابعة للكتيبة 166 مشاة، إلى مدينة درنة، وذلك فى إطار مساعى القوات المسلحة؛ لضبط الأمن وفرض القانون، والقضاء على الجريمة بكافة أشكالها داخل أحياء مدينة درنة بشكل خاص وفى كافة المدن الليبية بصورةٍ عامة.

وشددت القيادة العامة للجيش الليبى فى تكليفها لهذه القوة على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد لكل المتورطين فى أى جريمة، مؤكدةً أن الجميع مُعرضين للمساءلة ولا أحد فوق القانون.