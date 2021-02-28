جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الانفجار استهدف سيارة تابعة للجيش الصومالى كانت تمر فى الشارع، موضحة ان الهجوم الإرهابى، أسفر أيضا عن سقوط جرحى من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل جنديين صوماليين فى انفجار لغم أرضى بالعاصمة مقديشو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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