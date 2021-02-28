إيران ترفض عرضا أمريكيا أوروبيا لإجراء مباحثات حول الاتفاق النووي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إيران رفضت عرضًا بعقد مباحثات مع مسئولين أمريكيين.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن دبلوماسيين غربيين قولهم: "إيران رفضت عرضا بعقد محادثات مباشرة مع مسئولين أمريكيين وأوروبيين خلال الأسابيع المقبلة".

والجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب، كما نصحها بـ"الحذر" عندما سئل عن الرسالة التي يوجهها لها بالضربات الجوية الأمريكية في سوريا.

وكان بايدن أمر بضربات جوية على منشآت تابعة لفصائل مدعومة من إيران شرقي سوريا، الخميس، ردا على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.

والأسبوع الماضي، أبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، في رسالة، بأن الولايات المتحدة سحبت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر.

وقال المسئول إن واشنطن ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع إيران مؤكدًا أن من الصعب تصور إحياء الاتفاق النووي مع إيران إذا لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية.