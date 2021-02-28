حديث عن رشاوى بقيمة 500 ألف دولار.. تقرير أممي يؤكد تزوير الانتخابات الليبية

كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير تم رفعه إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن التقرير كشف أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".
أعد التقرير، المقرر تقديمه لمجلس الأمن مارس المقبل، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين "انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".
وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"فرانس برس" أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من "الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة".
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