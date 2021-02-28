نسير في الطريق الصحيح.. مطور لقاح فايزر يكشف تفاصيل جديدة عن تطعيم كورونا

قال أوجور شاهين، رئيس شركة بيونتيك الألمانية التي طورت لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، إن من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصا معديا أو ناقلا للفيروس.
وأضاف شاهين في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية أنه "بعد التطعيم باللقاح يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضا بنسبة 92 %. وبهذه المعلومة يمكن احتواء الوباء بشكل فعال إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس".
وتابع "الضوء في نهاية النفق بات أكثر سطوعا.. بمجرد تلقيح عدد كاف من الناس، سنكون سيطرنا على الوباء".
واستطرد : "نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح بيونتيك أفضل بكثير مما كنت أتوقع، والإحصاءات رائعة، وتثبت أننا نسير في الطريق الصحيح".
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