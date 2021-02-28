الأمم المتحدة: 15 مهاجرا متجهين إلى أوروبا لقوا حتفهم في البحر قبالة ليبيا

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 15 أفريقيًا غرقوا عندما انقلب قاربهم الأحد قبالة ليبيا، وهو ثاني حادث غرق لسفينة يتورط فيه مهاجرون يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا خلال ما يزيد قليلًا عن أسبوع.

وقالت صفاء مشهلي، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن القتلى كانوا على متن قارب مطاطي على متنه ما لا يقل عن 110 مهاجرين، والذين انطلقوا من مدينة الزاوية الساحلية الليبية يوم الجمعة.

وأضافت أن القارب بدأ في الغرق في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وتمكن خفر السواحل الليبي من إنقاذ ما لا يقل عن 95 مهاجرا، بينهم ست نساء وطفلين.

وتابعت مشهلي أن العديد من الناجين عانوا من حروق من وقود المحرك، وانخفاض حرارة الجسم، ونقل بعضهم إلى المستشفى.