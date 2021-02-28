لأول مرة.. انتخابات إسرائيل تجرى في 4 مراكز اقتراع بـ 3 دول عربية

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل عن موعد انطلاق انتخابات البرلمان "الكنيست" في الخارج والتي تجرى في 3 دول عربية للمرة الأولى.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه سيتم افتتاح 4 مراكز اقتراع إسرائيلية في دول عربية، إثنين منهم في الإمارات وواحد في البحرين والرابع في المغرب.

وقالت الصحيفة أن الدول العربية الثلاثة تضم ما مجموعه 4 آلاف إسرائيلي لديه الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه سيتم فتح 104 مراكز اقتراع في 100 ممثلية إسرائيلية بالخارج، وستبدأ عملية التصويت الخميس في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، وتنتهي الجمعة، بإغلاق مراكز الاقتراع في كل من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

وستفتح القنصلية العامة في نيويورك ثلاثة مراكز اقتراع لـ550 ناخبا، ما يجعلها البعثة الإسرائيلية الأكبر عددا في الخارج، في المقابل سيتم فتح مركز اقتراع في جمهورية الدومينيكان والتي تضم 4 ناخبين فقط.

وتنطلق انتخابات الكنيست داخل إسرائيل في 23 مارس المقبل، لانتخاب 120 نائبا بالكنيست، وهي الانتخابات الرابعة خلال أقل من عامين.