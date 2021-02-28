قالت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إن وزارة الصحة وضعت خطة لإيصال لقاح كورونا، للفئات المستهدفة، بعد وصول أول شحنة غدا الإثنين.
وقال عضو خلية الأزمة النيابية، النائب عبد عون علاوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "الخطة التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية للقيام بإيصال اللقاح المضاد لكورونا للفئات المستهدفة ابتداء من العاملين في المجال الصحي، والقوات الأمنية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة".
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح لـ"سبوتنيك" في العراق، أمس السبت، وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد يوم الإثنين المقبل.
وكشف البدر، أن اللقاح الذي سيصل في أول شحنة إلى العراق، هو لقاح "سينوفارم" الصيني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. الكشف عن خطة تحدد أول من يتلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.