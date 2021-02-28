فلسطين.. ترحيب واسع بإرسال الإمارات لقاحات كورونا إلى غزة

رحبت قطاعات مختلفة من الفلسطينيين بتزويد دولة الإمارات قطاع غزة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الحقوقي الفلسطيني خليل أبو شمالة قوله إن قطاع غزة يشهد حالة تدهور في القطاع الصحي وعلى مستوى الأطقم الطبية وعلى مدار الأشهر الماضية واجه القطاع صعوبات كبيرة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن " اللقاح المرسل من دولة الإمارات في هذا التوقيت يعزز عمل الأطقم الطبية ووزارة الصحة الفلسطينية بما يمكنها من التعامل مع الحالات الطارئة.

وتابع "حسبما علمنا فإن هذه هي الدفعة الأولى من اللقاحات وأن الإمارات مشكورة سترسل دفعات أخرى من اللقاحات إلى قطاع غزة".

من ناحيته، أعرب صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، عن شكره لدولة الإمارات على ما قدمته من إمدادات طبية لصالح القطاع في الوقت الذي يتزايد فيه أعداد المصابين بمرض كورونا.

و طالب في تصريحات لـ"وام " المجتمع الدولي بأن يقدم كل المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة لمواجهة كورونا وإنقاذ القطاع الصحي المتهالك وأن يحذو حذو دولة الإمارات في دعم القطاع الصحي لإنقاذ سكان قطاع غزة من هذا الوباء.