جونسون : تطعيم أكثر من 20 مليون بريطانى بلقاح كورونا إنجاز ضخم

جدة - نرمين السيد - يأتى تصريح جونسون، تعقيبا على ما أظهرته البيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية، أمس السبت، بشأن تقديم 20 مليونا و450 ألفا و858 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، للمواطنين والمقيمين بالمملكة المتحدة.

وأوضحت البيانات، التى أوردتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية على موقعها الإلكترونى أنه، حتى الأمس السبت، حصل 19 مليونا و682 ألفا و48 شخصا على الجرعة الأولى من اللقاح، بزيادة قدرها أكثر من نصف مليون جرعة عن اليوم السابق، فيما حصل 768 ألفا و810 أشخاص على الجرعة الثانية، بزيادة بلغت نحو 33 ألف جرعة عن الأمس.