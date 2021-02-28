إن بى سى : توقعات بإعلان ترامب استعداده لخوض الانتخابات القادمة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشبكة "فى خطاب سيلقيه اليوم الأحد لاختتام مؤتمر العمل السياسى للمحافظين، سيعلن الرئيس السابق دونالد ترامب أن الرحلة المذهلة التى بدأها منذ أربع سنوات لم تنته بعد، وصولا إلى الإعلان عن نواياه لعام 2024 ووضع رؤيته لمستقبل الحزب الجمهورى"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضافت أنه من المتوقع أن يقول الرئيس السابق فى أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض الشهر الماضى: "أقف أمامكم اليوم لأعلن أن الرحلة المذهلة التى بدأناها معا منذ أربع سنوات لم تنته بعد.. نجتمع بعد ظهر هذا اليوم للحديث عن المستقبل.. مستقبل حركتنا، ومستقبل حزبنا، ومستقبل بلدنا الحبيب."
وذكرت الشبكة أيضا أنه جاء فى المقتطفات: "الحزب الجمهورى متحد. الانقسام الوحيد هو بين حفنة من المتسللين السياسيين فى واشنطن العاصمة، وفى جميع أنحاء البلاد".
وحسب "إن بى سى" فإن التصريحات توضح على الأقل كما هو مكتوب، أن ترامب لا يخطط لإنشاء حزب جديد أو مغادرة الحزب الجمهورى.
وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الرئيس الحالى جو بايدن هو أيضا فى مرمى نيران خطاب الرئيس السابق، حيث ينتقد ترامب خليفته بشأن الهجرة والصين وإعادة فتح المدارس.
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