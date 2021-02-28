السودان.. مجلس السيادة يؤكد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لدارفور

أكد مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور، الذي فرضت فيه حالة الطورئ مطلع الشهر الجاري، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات اعتراضًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي وقت سابق، أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مواثيق السلام التي أقرت محاكمة المتهمين في جرائم دارفور.

وقال النائب العام السوداني إن محاكمة المطلوبين للجنائية الدولية مرتبطة بجزئية هامة متعلقة بالالتزام بمواثيق السلام، مشيرا إلى أن هذه المواثيق نصت على محاكمة المتهمين.

وأضاف أن اتفاقية التفاهم الموقعة مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص مؤخرا، تعد خطوة إيجابية، ولفت إلى أنه لم تتبلور بعد رؤية تامة بخصوص وضع محاكمة المتهمين.

ونصت اتفاقية سلام السودان الموقعة في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، بين الخرطوم والجبهة الثورية، على مثول الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم بشأن تهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور غربي البلاد.