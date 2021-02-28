ليبيا.. اللجنة العسكرية تؤكد جاهزية موقع اجتماع مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، اليوم الأحد، جاهزية وأمن موقع اجتماع مجلس النواب الليبي في مدينة سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.

وقالت اللجنة في تصريحات لقناة "الحدث": "تم حل الخلاف القائم والاتفاق على تأمين سرت خلال جلسات النواب لمنح الثقة بحكومة الوحدة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن جلسة برلمانية في 8 مارس لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي لم يشكّلها رئيس الوزراء الموقت عبدالحميد دبيبة بعد.

ودعا صالح، الدبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته المؤقتة المرتقبة، مؤكدًا أيضًا العزم على تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية.

وأعلن دبيبة الخميس الماضي أنه عرض على البرلمان هيكلية حكومته، وذلك في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر لانهاء عقد من الفوضى. وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.