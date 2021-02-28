عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 114.4 مليوناً

عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 114.4 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، أن حصيلة المصابين الإجمالية تجاوزت 114 مليونا و408 آلاف إصابة، تعافى منهم 89 مليونا ونحو 965 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليونين و538 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة اليوم الأحد، سجلت دول العالم السبت، تراجعا ملحوظا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 387 ألفا و764 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,103 حالات وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (524,669 وفاة)، والبرازيل (254,263 وفاة)، والمكسيك (185,257 وفاة)، والهند (157,087 وفاة)، وبريطانيا (122,705 وفيات).

كما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,202,824 إصابة)، والهند (11,096,731 إصابة)، والبرازيل (10,517,232 إصابة)، وروسيا (4,246,079 إصابة)، وبريطانيا (4,170,519 إصابة).