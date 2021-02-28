سفينة حربية روسية ترسو فى بورتسودان

جدة - نرمين السيد - وأكد أسطول البحر الأسود، فى بيان له، أن طاقم الفرقاطة "الأميرال جريجوروفيتش" وهى مزودة بصواريخ "كاليبر"، زار مدينة بورتسودان التى ستستضيف، بموجب الاتفاق المبرم بين حكومتى موسكو والخرطوم، مركزا لوجستيا للبحرية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الزيارة تستهدف إعادة تمويل السفينة واستراحة طاقمها، بعد مشاركة "الأميرال جريجوروفيتش" فى مناورات "أمان 2021" الدولية التى نظمت فى بحر العرب منتصف فبراير.
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