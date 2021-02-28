بومبيو فى ذكرى مقتل سليمانى : لم يعد يسبب مشاكل

جدة - نرمين السيد - تفاخر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى السابق، بقتل حكومة بلاده، فى أثناء إدارة دونالد ترمب، لسليمانى قرب مطار بغداد مترحما عليه، وذلك بعد مرور عام وشهر على مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى.





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال بومبيو متباهيا ومدافعا عن سياسة حكومته الخارجية "كم واحد منكم يتذكر قاسم سليمانى؟"، ليرد بنفسه مستهزئا "رحمه الله. لم يسبب مرة أخرى مشاكل للأمريكيين منذ قتله"، مضيفاً "إننى فخور بقتالنا.. لقد قلبنا الوضع الساكن رأسا على عقب".

وجاء ذلك خلال مشاركة بومبيو فى نشاط لحزبه الجمهورى بولاية فلوريدا، وفى معرض انتقاده لما يراه تراخيا للإدارة الجديدة فى التعاطى مع إيران، بعد إعلان البيت الأبيض رغبته فى التفاوض حول الاتفاق النووى مع طهران مجددا.

وقتل سليمانى فى هجوم على سيارته، بطائرات مسيرة قرب مطار بغداد فى يناير 2020، بأمر من ترامب الذى قال إن القائد العسكرى الإيرانى مسؤول عن مقتل مئات الجنود الأمريكيين، وإنه كان يخطط لهجمات وشيكة.

وأصدرت إيران مذكرة اعتقال بحق ترامب. وقال المدعى العام فى طهران، على القاصى مهر، إن ترامب و35 آخرين يواجهون تهمة القتل وتهما لها علاقة بـ"الإرهاب"، وإن الشرطة الدولية "الإنتربول" أخطرت للمساعدة فى اعتقالهم، ولكن الشرطة الدولية قالت إنها لن تنظر فى الطلب الإيرانى.