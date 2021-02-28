قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن "كثيرين بالسعودية يرغبون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، آملا بانضمام الرياض "لاتفاقيات أبراهام" التي أبرمت خلال إدارة دونالد ترامب.
في تسجيل مصور موجه إلى "حركة مكافحة معاداة السامية"، أضاف بومبيو أنه "خلال رئاسة ترامب، وافقت أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على إقامة علاقات مع إسرائيل".
وتابع: "ثبت بأن توقع المستقبل صعب بالنسبة إلي"، معربا عن اعتقاده بأن "الكثير من الدولة الأخرى ستسعى لإقامة علاقات مع إسرائيل".
وأضاف بومبيو: "آمل بأن تجد المملكة العربية السعودية طريقها للانضمام إلى اتفاقات أبراهام. أعلم أن كثيرين داخل هذا البلد يريدون أن يتحقق ذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بومبيو: كثيرون في السعودية يرغبون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.