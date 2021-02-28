الإمارات.. الحبس والغرامة لرجل أعمال أوروبي لاتهامه بإلقاء 50 ألف يورو في الشارع

أصدرت المحكمة الجزائية في دبي، اليوم الأحد، حكما بالحبس عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم بحق رجل الأعمال الأوروبي الذي رمى نحو 50 ألف يورو من نافذة سيارته في الهواء أمام تجمع لعمال آسيويين.

وأسرع العمال في منطقة القوز الصناعية لالتقاط الأموال عن الأرض بصورة مهينة وبطريقة تحط من كرامة الإنسان، حيث كان يرغب الرجل في زيادة عدد متابعيه على "انستجرام"، والظهور بمظهر الثري الذي يعيش حياة ترف وبذخ، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشارت حيثيات القضية التي نظرتها "الجزائية" لأول مرة في ديسمبر الماضي، إلى أن رجل الأعمال الشاب ارتكب جريمة مركبة من أجل زيادة عدد متابعيه على انستجرام، وخداعهم بأنه صاحب مال وجاه، ويعيش حياة مترفة في دبي.

وظهر الرجل في مقطع فيديو على حسابه، وهو يقود سيارة في منطقة القوز الصناعية أمام مجموعة من العمال، ويحمل رزمات من اليوروهات فئة الـ 500 يورو، وينثرها في الهواء ليتهافتوا على التقاطها بين سيارات المارة بصورة مهينة وتسيء إلى النظام العام، ليوحي لهم أنه ثري، ويرمي المال في الطريق من شدة غناه.

وكشفت التحقيقات أن مجموع ما نثره "المهووس بالشهرة" في الهواء، يصل إلى نحو 50 ألف يورو، ولكنها ليست حقيقية، وإنما مزورة، حيث اعترف بعد إلقاء القبض عليه بأنه أدخل إلى الإمارات 740 ألف دولار مزيفة من فئة 100، طلبها عبر موقع الكتروني وشُحنت إليه من بلد آسيوي.

كما حصل المتهم على 467 ألف يورو من فئة الـ 500، اشتراها بألف درهم من بائع آسيوي طبعها له في محله، بناء على طلبه وادعائه بأنه سيقيم حفلة وسيوزعها على المدعوين كنوع من العرض فقط.

وبحسب الصحيفة، نال البائع الآسيوي عقوبة وغرامة مماثلتين، لإدانته بالتهمة المنسوبة اليه ، حيث ألقت الشرطة القبض عليه خلال تسليمه رجل الاعمال مبلغ مليون ونصف المليون يورو مزيفة، واستلامه منه 1100 درهم لقاء خدمة الطباعة والتزييف.