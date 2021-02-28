الأردن.. الحكومة تعتمد الثاني من مارس يوما لمدينة عمان

قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على اعتماد الثاني من شهر مارس من كل عام يومًا لمدينة عمان، في إطار الاحتفاء بمرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.
وجاء القرار تخليدا، لحدث مهم في تاريخ دولة الأردن، تمثل في وصول الملك المؤسّس عبد الله الأول إلى مدينة عمان في الثاني من مارس عام 1921، وأصبحت مدينة عمان عاصمة لإمارة شرق الأردن، لتصبح فيمها بعد عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية.
ومن المتوقع أن تنفذ مانة عمان مجموعة من النشاطات الإعلامية والميدانية إحياء ليوم مدينة عمان ورمزيته التاريخية، وفقا لوكالة "عمون" المحلية.
ويجري خلال يوم مدينة عمان استحضار تاريخ المدينة واستشراف مستقبلها، وتعظيم دور ساكنيها وزائريها الذين تقوم على خدمتهم وتتفاعل معهم.
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