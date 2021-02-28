رفضا لحراكه السياسي .. متظاهرون مناهضون لـ ترامب يتظاهرون في ولاية مريلاند | فيديو

احتشد عدد من المواطنين الامريكيين الرافضين للرئيس السابق دونالد ترامب وحراكه السياسي اليوم الاحد، في مسيرات بمحيط مقر انعقاد مؤتمر العمل السياسي المحافظ، في ولاية ماريلاند؛ للتعبير عن رفضهم لطموحاته ومحاولاته الانقضاض على السلطة من جديد، حسب ما وصفوه، ونقله موقع برايتبارت الاخباري.

ولأول مرة لم ينعقد في منتجع جايلورد الوطني ومركز المؤتمرات في ولاية ماريلاند، إذ لا يزال الفندق الشهير مغلقًا وسط جائحة فيروس كورونا، وبدلًا من ذلك، انطلق الحدث الذي استمر أربعة أيام يوم الخميس في أورلاندو.

يُنظر إلى الحدث أيضًا على أنه حفل قادم للقادة المحافظين في فلوريدا.