السعودية تسمح بعودة طائرات بوينج 737 ماكس إلى أجوائها

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية السماح بعودة طائرات بوينج 737 ماكس إلى الأجواء بعد استيفاء متطلبات السلامة.

وقالت الهيئة السعودية في بيان إنها سمحت بعودة طائرات "737 ماكس" إلى الخدمة من وإلى المملكة بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة واكتمال كافة الاختبارات من قبل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.

وأوضحت أن شركات النقل الوطنية لا تشغل هذا الطراز من الطائرات، لكن عدة شركات أجنبية تسير رحلات من وإلى المطارات السعودية وتعبر أجواءها عدة رحلات بنفس النوع من بوينج ماكس.

وأضافت أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد التنسيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالتغيرات والترخيص والتدريب لضمان أعلى مستوى من السلامة.

وكانت دول عدة أوقفت تحليق هذا الطراز من طائرات بوينج، في أعقاب حوادث مأساوية أودت بحياة عشرات الأشخاص.