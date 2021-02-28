فوتشي: رفع القيود الاحترازية حول العالم مرهون بزيادة التطعيم بلقاحات كورونا

كشف خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الامريكية الدكتور أنتوني فوتشي عن أن مركز السيطرة على الأمراض يعمل على توصيات للأفراد الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا - كوفيد 19، مع بعض الدراسات الحديثة التي تقدم تدبيرًا واعدًا لتحديد متى يمكن للدول تخفيف القيود العامة.

وفي حديثه في البرامج الحوارية الصباحية اليوم الأحد، ناقش كبير المستشارين الطبيين للرئيس فوائد حملة التطعيم العدوانية ، والأهم من ذلك ، الطرق التي يمكن للأفراد من خلالها الاسترخاء واستئناف بعض الأشياء قائلا "التي لم نتحدث عنها من قبل".

وقال فوتشي لمذيعة برنامج "حالة الاتحاد" دانا باش: سيصدر مركز السيطرة على الأمراض في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وربما قبل ذلك ، بعض الإرشادات، لكن أحد الأشياء التي أعتقد أنها ستتضح هو أنه إذا كان لديك بالغون تم تطعيمهم - تم تطعيمهم وحمايتهم بشكل مضاعف - يمكنك القيام بأشياء لم نتحدث عنها من قبل. وأضاف "يمكنك تناول العشاء في منزل بدون أقنعة، ويمكن أن يكون لديك أصدقاء يتم تطعيمهم بشكل مضاعف وحمايتهم معك، لذا يمكنك البدء في القيام بالأشياء بشكل أساسي في بيئة المنزل حيث لا تكون خارج المجتمع". وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح، كلما أسرعت الدول في إعادة فتحها بشكل صحيح. وحث فوتشي على توخي الحذر عند استخدام العدد المتناقص للحالات كموافقة مسبقة لتخفيف القيود ؛ ومع ذلك ، قدمت الدراسات الحديثة مقياسًا لفهم أفضل عندما يكون القيام بذلك آمنًا. وقال "لدينا بعض البيانات الأولية لبعض الدراسات الإسرائيلية بأن مستوى الفيروس في البلعوم الأنفي للأشخاص الذين تم تلقيحهم منخفض للغاية"، مضيفا "إذا كان هذا هو الحال وأظهرت الدراسات المستقبلية أن هذا منخفض، فستتراجع عن بعض القيود". وعندما سئل عن تقليل بعض تدابير السلامة، مثل قطع المسافة الاجتماعية من ستة أقدام إلى ثلاثة أقدام، رفض فوتشي إعطاء أي إرشادات.

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