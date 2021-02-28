العربية : الرئيس الجزائرى أمر بغلق الحدود والمجال الجوى لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت الجزائر اليوم الأحد، 132 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجى و4 حالات وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية، فيما ارتفع إجمالى الإصابات ارتفع إلى 113 ألفا و92 حالة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2983 حالة وفاة.

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