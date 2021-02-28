فيديو .. انطلاق تمرين التنين الجوى السعودى الأمريكى المشترك

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن التمرين الذى يحمل اسم «التنين»، يهدف إلى التدريب على الاعتراض التكتيكى والهجوم الجوى المضاد وقمع الدفاعات الجوية للعدو.

وأضافت وزارة الدفاع السعودية، أن التدريب يعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.