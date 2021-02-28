البيت الأبيض : واشنطن محبطة بسبب رفض إيران للمحادثات غير الرسمية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، أن "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعودة للمشاركة فى المحادثات الدبلوماسية الحقيقية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن "بلادها ستتشاور مع مجموعة 5 + 1 لإيجاد سبيل للمضى فى محادثات إيران".

وأعلنت إيران، مساء اليوم الأحد، رسميا رفضها مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمى مع دول 4+1 بمشاركة الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإيرانية، إنه بناء على المواقف الأخيرة وإجراءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران تعتبر الوقت غير مناسب لعقد الاجتماع غير الرسمى الذى اقترحه منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل.

وأكدت الخارجية أنه لم يطرأ أى تغيير على مواقف وسلوك الولايات المتحدة، وإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لم تتخلى عن سياسة الضغوط القصوى التى بدأتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.