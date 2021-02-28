مجلة كاثوليكية تكشف أبعاد زيارة البابا فرنسيس إلى العراق

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير : كانت هذه الزيارة رغبة البابا يوحنا بولس الثانى فى اليوبيل، وأمل البابا بنديكتوس السادس عشر، والآن أصبح حقيقة مع البابا فرنسيس، إن زيارة العراق من 5 إلى 8 مارس، وهى أول زيارة له خارجيا فى عالم تغيّر بسبب الوباء، وتعيد مرة أخرى مكان مُهمّش إلى المركز.

بالطبع لا يخلو هذا الأمر من مخاطر مثل الهجمات الأخيرة على أربيل، على الرغم من أن البابا فرنسيس قد أوضح بالفعل رأيه فى هذه الشأن عام 2015، عندما اختار افتتاح يوبيل الرحمة فى بانجى عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى التى مزقتها الحرب الأهلية، موضحاً أنه سيذهب إلى هناك حتى ولو بمظلة الهبوط، وهو بلا شك تأقلم مع واقع معقد جداً سواء من الناحية دينية أو عرقية أو لغوية أو سياسية، وأيضاً هناك سبب آخر وهو أن سفر التكوين يضع فى بلاد الرافدين وبابل نهاية لوحدة البشرية بدون تفرقة وفى العصر الأسطورى قبل الطوفان، ومع الانقسام إلى شعوب ولغات ثم مع بداية السياسة.

ويبدو أن هناك ثلاثة محاور رئيسية لهذه الزيارة: اللقاء مع المجتمع المسيحى، والحوار مع الإسلام وخصوصًا الشيعى، والتفكير فى الأزمة السياسية التى يخوضها العراق منذ عشرات السنين، ولفهم هذه الأبعاد الثلاثة، طبقًا لما صدر فى السنوات الأخيرة، تم عقد لقاء مع جواد الخوئى، الأمين العام لمعهد الخوئى فى النجف

مسيحيو الشرق والتعايش بين الأديان

أولاً: من هم المسيحيون الذين سيقابلهم البابا؟ كما هو الحال فى بقية الشرق الأوسط، تحتوى الكنيسة الكاثوليكية فى العراق عدة طوائف اليوم، ينتمى معظم المؤمنين إلى الطوائف الكلدانية "أصلها سريانية - شرقية" وسريانية الكاثوليكية "أصلها سريانية - الغربية" والطوائف اللاتينية، الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الكلدان فى العراق منذ عام 2013 يحكى تفاصيل الأحداث القاسية للكنيسة الكلدانية التى تعتبر جزءًا من هذه الكنيسة الشرقية ويرجع أصلها إلى القرن الأول من العصر المسيحى والتى كان لها دور رئيسى فى العصور الوسطى فى التبشير المزدهر الذى وصل إلى الصين، لكن بعد الغزو المغولى اضطرت هذه الكنيسة إلى الانكماش والرجوع إلى منطقة بلاد الرافدين، وبالتحديد فى سهل نينوى، الذى سيزوره البابا فى 7 مارس.

الكنائس السريانية والكلدانية هم ضحايا أول إبادة جماعية فى القرن العشرين وأيضاً ضحايا المذابح الأشورية وتعرضوا مرة أخرى لهجوم من قبل داعش خلال سنوات الخلافة المروعة، كما تروى ماريا لورا كونتى فى تقرير نشر خلال هذه المأساة، أن من المعروف أن داعش بعد أن قاموا بالتطهير الدينى، قد وصلوا أيضا إلى رموز فى الموصل تشير إلى المسيحية والاسلام، ولهذا السبب يقول أمير حرّاق إن التراث الذى فُقدَ ثمين جدًا.

وإذا كانت عملية إعادة بناء المبانى مستمرة، فإن إعادة بناء الإنسان وتضميد الجراح التى سببتها الإبادة الجماعية الجديدة ستكون أكثر صعوبة.

وأوضح رئيس أساقفة الموصل الكلدانى، إن الأولوية تكون لإنقاذ البشر وثقافتهم، تقول الباحثة العراقية أمل ماروجى : إن هذا لا يمكن أن يحدث بدون مغفرة لأن طريق العدالة التصالحية هو طريق الإنجيل ويشمل جميع المسيحيين دون تمييز، والواقع أن "مسكونية الدم" وفقا للتعبير المفضل للبابا فرنسيس، أمر أساسى بالنسبة لطريق المسكونية مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والطوائف الإنجيلية.

ستبدأ الزيارة البابوية فى اليوم الأول بصلاة فى كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك فى بغداد، التى تعرضت فى عام 2010 لمجزرة مروعة من قبل تنظيم القاعدة، لنتذكر أن الآفات الجهادية والتعصب الدينى تسبق ظهور داعش، وإن الثمانية والأربعين مسيحى الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم، بما فيهم طفل لم يولد بعد وطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، تم إعلانهم خداماً للرب فى أكتوبر 2020 بعد انتهاء المرحلة الأبراشية من إعلان القداسة.

تعرف على الإسلام الشيعى

وسيكون الاجتماع مع آية الله السيستانى محطة مهمة خلال الزيارة فى 6 مارس فى مدينة النجف،

سيعقد اللقاء مع الكنيسة المحلية والحوار مع العالم الاسلامى فى الواقع، لا يوجد سبب يمنع هذا البلد الذى يعتبر من أعلى دول العالم إنتاجاً للنفط من النهوض من تدهور.

خليل الله

فى العراق تحديداً فى أور الكلدانيين، اختار الله إبراهيم لخطة يبدو أنها غير مفهومة "أَرَامِيًّا تَائِهًا" "تثنية 26.5"، كمثل والده تارح جعله يخرج إلى حران فى شمال بلاد الرافدين، وهناك بعد سنوات عديدة كشف له عن نفسه، وطلب منه أن يترك أرضه مرة أخرى.

فى بداية قصة الخلاص، من كان سيراهن على هذا الزعيم البدوى كبير السن الذى أصبح عجوزاً وبلا أطفال؟ ولكن اليوم يُكرّم بواسطة المسيحيين واليهود والمسلمين ويدعونه "خليل الله"، وهو لقب موجود فى العهد القديم فى أخبار الأيام الثانى 20.7، وفى العهد الجديد "يعقوب 2.23" وفى القرآن "4.125"، أنه هو الذى آمَنَ عَلَى الرَّجَاءِ رومية 4: 18، والذى يجب أن ننظر إليه لفهم الأسباب العميقة لهذه الزيارة.