حاكم نيويورك يطلب من القضاء السماح له بتعيين محام في قضية التحرش...

طلب مكتب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو من المدعي العام ورئيس قضاة محكمة الاستئناف، السماح باختيار محام لإجراء مراجعة مستقلة في قضية التحرش الجنسي المرفوعة ضد الحاكم.

وقال المستشار الخاص لكومو بيث غارفي في بيان: "سيتعاون جميع أعضاء مكتب الحاكم بشكل كامل. لن يكون لدينا أي تعليق آخر حتى يصدر التقرير".

وكانت إحدى مساعدات كومو ليندسي بويلان، قالت في 24 فبراير الحالي، إنه خلال أكثر من ثلاث سنوات من عملها كمستشارة اقتصادية في الإدارة، "كان كومو يلمس أسفل ظهري وذراعي وساقي"، كما مازحها في إحدى المرات وطلب منها لعب "بوكر التعري- strip poker".

وكتبت بويلان في منشور على موقع "ميديوم" أن القبلة حدثت بعد إحاطة فردية قدمتها للحاكم حول المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية في مكتبه بمدينة نيويورك.

وأضافت: "عندما نهضت لمغادرة المكتب، وقف أمامي وقبلني على شفتي. كنت في حالة صدمة، لكنني واصلت المشي". وقالت: "أن يعتبر أحد ما أنني شغلت هذا المنصب الرفيع بسبب إعجاب الحاكم بي، أكثر إهانة من القبلة نفسها".

وكانت بويلان غردت في ديسمبر بأن كومو تحرش بها جنسيا، لكنها لم تكشف عن التفاصيل ورفضت طلبات المقابلة.