فاوتشي يكشف مدى فعالية لقاح "جونسون" في مواجهة كورونا

أعرب أنتوني فاوتشي كبير الأطباء المعنيين بالأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عن ثقته في لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون"، ووافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامه بشكل طارئ.

وقال فاوتشي في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إنه لا يجب المقارنة بين اللقاحات الثلاثة المعتمدة في الولايات المتحدة لأنها أمر معقد بحكم اختلاف التجارب، مضيفا: "تمت مقارنتهم تحت ظروف مختلفة.. اللقاحات الثلاثة جيدة ويجب على الناس أن يأخذوا ما هو متاح أمامهم".

وأشار رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إلى أن لقاح "جونسون آند جونسون" حقق نتائج ممتازة في الاختبارات، موضحا أنه لم تسجل وفيات أو إصابات شديدة بفيروس كورونا، في جميع الدول التي اختبر فيها اللقاح.

وتابع فاوتشي "إذا ذهبت إلى مكان ووجدت لقاح جونسون هو الموجود حاليا.. فسوف آخذه"، موضحا أن الناس بحاجة إلى التطعيم بأسرع ما يمكن وبأسرع وقت، مشددا على أنه لن يتردد في تلقي هذا اللقاح الذي صدرت عليه الموافقة مؤخرا.

ويتميز لقاح "جونسون آند جونسون" بأنه مكون من جرعة واحدة ويمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة ما يسهل عملية توزيعه إلى حد كبير، كما اعتبرت فوائد استخدامه تفوق المخاطر.

وقالت شركة "جونسون آند جونسون" إنها تتوقع تلقيح 20 مليون شخص بنهاية مارس و100 مليون بنهاية يونيو، بعدما أظهرت التجارب العلمية التي شملت 44 ألف فرد، أن اللقاح فعال بنسبة 66% في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا.

وأشار الطبيب الأمريكي إلى أن اللقاح الأخير "يعجل من القضاء على الفيروس والأعراض المصاحبة له"، داعيا المواطنين إلى تلقي أي نوع متوفر، مرجحا البدء في خطة لتلقيح الأطفال.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية سمحت في نهاية العام الماضي، باستخدام لقاحي "فايزر" و"موديرنا"، ليصبح "جونسون آند جونسون" ثالث لقاح يصدر له ترخيصا بالاستخدام الطارئ من قبل هيئة الغذاء والدواء.