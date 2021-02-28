لبنان .. زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد، لمسافة تصل إلى 425 مترا.

قال الجيش في بيان له نقلته الوكالة الوطنية للإعلام: "بتاريخ 28 / 2 /2021 اعتبارا من الساعة 6:33 ولغاية الساعة 9:05، تم تسجيل خرقين بحريين نفذهما زورقان تابعان للعدو الإسرائيلي في المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425 مترا".

وأضاف أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".