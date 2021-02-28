تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة كل من يتجاوز على المتظاهرين، مؤكدا إصداره توجيهات عسكرية بمنع استخدام السلاح في التظاهرات.
قال الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني، إنه قرر تشكيل مجلس استشاري من 9 أشخاص من اهالي الناصرية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة.
وتابع رئيس الحكومة العراقية "لن نقبل بقمع أي تظاهرة وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين ولدينا توجيهات وأوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".
وأشار الكاظمي إلى أن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الإجتماعية وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة أهمية حماية المتظاهرين.
ودعا الكاظمي إلى عدم تكرار الأخطاء السابقة، مطالبا الأجهزة الأمنية بالقيام بإجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الأجهزة الأمنية أو الحق العام.
وأضاف خلال كلمته "تم منح اللجنة التحقيقية العليا أسبوعا واحدا لكشف الحقائق لما جرى في الأيام الأخيرة في مدينة الناصرية، كما اتخذنا قرار إقالة المحافظ لكي نبعث رسالة إلى أهلنا في ذي قار بأننا جادون في تحقيق الحلول".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. الكاظمي يتعهد بمحاسبة من يتجاوز بحق المتظاهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.