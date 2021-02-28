السعودية تلقي القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء ونشر فيديو على تويتر.. شاهد

أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخص نشر فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري بحوزته من داخل سيارة بأحد الأحياء السكنية.
قالت الشرطة في بيان لها إن المتهم وثق فعلته ونشرها عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي دون اكتراث بعواقب الأمور، مضيفة: "هذا الشخص عرض بهذا الفعل حياته وحياة الآخرين للخطر".
وأضافت: "تم تحديد هويته والقبض عليه وهو ومواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إحالته إلى النيابة العامة".
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