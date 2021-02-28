أخبار اليمن : الصحة تطالب الأمم المتحدة بواجبها لوقف العدوان

الصحة تطالب الأمم المتحدة بواجبها لوقف العدوانجددت وزارة الصحة العامة والسكان ، مطالبتها لمنظمة الأمم المتحدة القيام بواجبها من اجل وقف العدوان ورفع الحصار المستمر على الشعب اليمني منذ 6 سنوات.

ودعا الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور نجيب القباطي، منظمة حقوق الانسان للضغط على دول العدوان لوقف جرائمهم بحق المدانيين الأبرياء واخرها قصف منزل أحد المواطنين في حي الربصة بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة والتي أدى إلى سقوط 5 شهداء وجرح أثنين من أسرة واحدة.

وأشار إلى ان هذه الجريمة المدانة تأتي بعد أن استهدف مرتزقة العدوان مطلع يناير الماضي صالة عرس في نفس المديرية ادت الى سقوط 3 شهداء وجرح 7.

لفت الدكتور القباطي إلى اصرار تحالف العدوان على قتل اليمنين بالقصف او بمنع دخول المشتقات النفطية التي بدأت آثارها تنعكس على القطاع الصحي من خلال توقف تقديم الخدمات الطبية والصحية في بعض الأقسام الحيوية بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وفقاً لوكالة سبأ.

واعتبر هذا الاستهداف والتصعيد في القتل يعبر على مدى اصرار تحالف العدوان في انتهاك القوانين الدولية والقانون الدولي الانساني في ظل سكوت المجتمع الدولي والامم المتحدة المتشدقة بحقوق الانسان.