انت الان تتابع تفاصيل خبر بشرى لمخالفي نظام التستر التجاري بتصحيح أوضاعهم بدءًا من اليوم حتى 2021/8/23 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزير التجارية السعودي الدكتور ماجد عبد الله القصيبي بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري حتى 15 محرم 1443 الموافق 2012/8/23، وهى فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، قائلاً “أدعوهم للاستفادة من مزاياها”.

مزايا التصحيح التي أتاحتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب لتصحيح وضعه من العقوبات المقررة في مكافحة التستر التجاري وما ترتب على هذه العقوبات. الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ولكن هذه الميزة لا تنطبق على من تم ضبطه بارتكاب جريمة، أو مخالفة لنظام التستر التجاري ، قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة. يمكن لمخالف نظام التستر التجاري، تقديم الطلب بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التجارة mc.gov.sa وعبر خيارات متعددة.

خيارات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري

بالنسبة لسعودي وغير السعودي

الشراكة في المنشأة. تسجيل ملكية المنشأة باسم غير سعودي، وهذه يتم بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي ويلزم على الأخير حصوله على ترخيص بالاستثمار.

بالنسبة لسعودي فقط

الاستمرار في نشاط بإدخال شريك سعودي أو غير سعودي برخصة استثمار. التصرف في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها بمعنى ( تصفيتها – غلقها ).

بالنسبة لغير السعودي

الحصول على إقامة مميزة تخضع لمتطلبات النظامية لوزارة الاستثمار ومراكز الإقامة المميزة.

التقدم على الخروج النهائي.

تعرف على حالات التستر التجاري

قيام السعودي أو المستثمر الأجنبي، بتمكين الوافد من الاستثمار، أو ممارسة نشاط تجاري، محظور عليه ممارسته لحسابه الخاص عن طريق الاسم أو الرخصة أو السجل التجاري ( المواطن السعودي – المستثمر الأجنبي).

أن يكون الوافد شريك في أحد الأنشطة التجارية داخل السعودية، دون حصوله على رخصة استثمار .

التغطية عمل مخالف مقابل مبلغ مقطوع، وذلك بجلب المواطن السعودي عمالة وافدة مقابل حصوله على مبلغ مالي دون الإشراف على نشاطات عمله داخل المملكة.