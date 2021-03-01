أخبار اليمن : تحذير أممي من تحول اليمن إلى بلد "غير قابل للحياة"

تحذير أممي من تحول اليمن إلى بلد "غير قابل للحياة"صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما، بأن "استمرار الحرب في هذا البلد سيحوله إلى دولة غير قابلة للحياة، وستكون إعادة بنائه صعبة للغاية".

وقال لوتسما في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "عوامل التنمية تبخرت على مدار الحرب، وأصبح اليمن يشهد أسوأ أزمة تنموية في العالم".

وأضاف: "لقد خسر اليمن أكثر من عقدين من التقدم التنموي، وهو بالتأكيد أحد أفقر دول العالم إن لم يكن أفقرها في الوقت الحالي بالنظر إلى مؤشرات التنمية السلبية التي نراها".

وحذر من أنه "إذا تواصل الأمر على هذا المنوال، فسيكون من الصعب للغاية إعادة بناء اليمن كدولة.. وإذا تم تدمير المزيد من عوامل التنمية وأصبح الناس أكثر فقرا، فسيصبح (اليمن) دولة غير قابلة للحياة تقريبا".

وتابع لوتسما قائلاً: "يجب أن تتوقف الحرب الآن، لقد عانى اليمنيون بما فيه الكفاية".. داعيا المانحين إلى تقديم مساعدات مالية بسرعة بعد المؤتمر الذي تستضيفه افتراضيا الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.