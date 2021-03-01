تشيلسي يكتفي بالتعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد

أهدر تشيلسي فرصة استعادة المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سيطر على مباراته ضد مانشستر يونايتد لكن تعادل بدون أهداف باستاد ستامفورد بريدج.
وصنع تشيلسي أخطر فرص في المباراة لكن يونايتد، الذي طالب باحتساب ركلة جزاء في الشوط الأول، دافع بصلابة طيلة المباراة ليخرج بنقطة التعادل.
وبقي توماس توخيل مدرب تشيلسي بدون هزيمة في تسع مباريات منذ توليه المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد لكن سيشعر بخيبة أمل بعد ثاني تعادل على التوالي في الدوري.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 44 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف وست هام يونايتد، بينما يأتي يونايتد في المركز الثاني ولديه 50 نقطة من 26 مباراة، بفارق 12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.
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