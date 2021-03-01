التلفزيون السوري: هجوم إسرائيلي في محيط دمشق

قال التلفزيون السوري مساء الأحد إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق، وذلك بعد سماع دوي انفجار في سماء العاصمة.

وقال مصدر عسكري إنه "في تمام الساعة 10,16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها."

وامتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قد قال في إفادة لأنصار حزبه يوم الجمعة إن إسرائيل تتخذ إجراءات "أسبوعيا تقريبا" لمنع ترسيخ إيران لأقدامها في سوريا.