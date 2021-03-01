الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على السعودية

أدانت الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية مشيرة إلى أن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضًا آفاق السلام والاستقرار في اليمن.

وقال بيان للخارجية الأميركية: "ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني." وأضاف البيان: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران.

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